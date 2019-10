Cronaca



Furto con strappo in discoteca, denunciati due ragazzi

domenica, 20 ottobre 2019, 12:39

Questa notte le volanti sono intervenute presso la discoteca KuKu, in quanto alcuni ragazzi hanno segnalato uno strappo di una collanina con conseguente individuazione degli autori del furto.



Due giovani, in particolare, in due episodi distinti, sentendosi strappare la collanina dal collo, sono riusciti a vedere il ladro. Il primo ha allertato il personale della sicurezza, il quale è riuscito a rintracciare l'autore del furto e a consegnarlo alla volante. Il secondo, invece, ha fermato personalmente il ladro, e, vedendo che era arrivata la polizia, si è avvicinato agli agenti raccontando quanto aveva subito.



Gli operatori di polizia, quindi, hanno perquisito i due soggetti, italiani, di 18 e 19 anni, rinvenendo le due collanine rubate, che sono state restituire ai legittimi proprietari. I due autori del furto sono stati denunciati a piede libero per furto con strappo.