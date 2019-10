Gemellaggi: studenti di Colmar in visita a Lucca

Altri articoli in Cronaca

martedì, 29 ottobre 2019, 13:25

Altro che pentito. Il truffatore degli appartamenti inesistenti per i Comics si è inventato tutto il possibile, ha restituito poco o nulla e, soprattutto, era già finito sotto processo per lo stesso motivo

lunedì, 28 ottobre 2019, 17:00

"Lucca Crea è profondamente amareggiata dalle notizie che sono uscite in questi giorni sulla stampa - commentano il presidente Mario Pardini (nella foto) e il direttore generale Emanuele Vietina - Prendiamo le distanze e condanniamo fermamente qualsiasi episodio di truffa portato avanti a danni del pubblico della manifestazione e invitiamo...

lunedì, 28 ottobre 2019, 16:55

Un centinaio e oltre le persone truffate che avevano pagato in parte o in tutto per affittare un appartamento nel centro storico di Lucca per i giorni dei Comics. Il truffatore chiede scusa: "L'ho fatto perché ho perso il lavoro"

lunedì, 28 ottobre 2019, 10:46

Qualche giorno fa una signora si è recata in questura per consegnare un portafoglio ritrovato a terra, al cui interno c'erano vari documenti intestati ad una donna

lunedì, 28 ottobre 2019, 10:42

Guglielmo Menchetti, il nuovo presidente del Club Lions Lucca Le Mura, nella serata di apertura della nuova annata giovedì 24 ottobre, in occasione della Charter Night del Club (che quest'anno compie 24 anni), ha presentato alcune linee del suo programma

domenica, 27 ottobre 2019, 19:51

Distrutti i vasi che arredano il monumento ai caduti della prima guerra mondiale a San Pietro a Vico. L'atto di vandalismo è avvenuto nella notte e a commentarlo è il consigliere comunale Pd Enzo Giuntoli