Giorgi, dirigenza scolastica e genitori scelgono avvio lezioni a Saltocchio a partire dall'11 novembre

venerdì, 25 ottobre 2019, 13:58

Per una decisione della dirigenza scolastica dell'istituto professionale Giorgi di Lucca, in accordo con i genitori degli studenti e la Provincia, il trasferimento effettivo nella sede provvisoria dell'edificio dei frati di Saltocchio sarà effettuato nella settimana dal 4 al 9 novembre con inizio delle lezioni nelle nuove aule da lunedì 11 novembre.

I lavori delle ditte incaricate dalla Provincia ai Frati per l'adeguamento e la sistemazione degli spazi sono in via di conclusione e le aule sarebbero state pronte già da lunedì 4 come annunciato in precedenza. Ma la scuola a seguito di recenti valutazioni logistiche ha preferito far slittare il trasloco di una settimana per la concomitanza di manifestazioni come Lucca Comics & Games con la chiusura delle scuole e i prevedibili disagi del transito dei mezzi per il trasloco nel centro storico; nonché per lo svolgimento di #FuturaLucca, la tre-giorni promossa dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca (Miur) sulla didattica digitale in programma in alcune piazze e palazzidi Lucca dal 7 al 9 novembre.

La Provincia, dal canto suo, ha accolto favorevolmente la proposta del posticipo avanzata dalla dirigenza scolastica. Uno slittamento,quindi, che consentirà alla ditte incaricate di evitare i giorni ei Comics per il trasloco degli arredi dalla vecchia sede di via del Giardino Botanico a Saltocchio, nonché di terminare le ultime rifiniture e migliorare ulteriormente il decoro dell'esterno dell'immobile, dove, lo ricordiamo, sono state ricavate 11 aule del Giorgi.

Per i laboratori, invece, gli interventi cominceranno nel mese di novembre con l'adeguamento degli spazi esistenti, la pulizia dei localie la loro predisposizione alla collocazione dei macchinari del Giorgi. La consegna alla scuola dei laboratori è stata programmata adicembre.

Pressoché concluso, infine, l'itinerario del trasporto pubblico che porterà gli studenti all'edificio di Saltocchio, dove sono stati compiuti alcuni interventi per consentire la discesa e la salita dei passeggeri in tutta sicurezza, nonché le manovre di svolta dei bus nelle aree di pertinenza della scuola.

Nei prossimi giorni la Provincia comunicherà i dettagli di questo servizio dedicato agli studenti del Giorgi.