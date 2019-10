Giornata mondiale della salute mentale: a Lucca una marcia sulle mura

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 7 ottobre 2019, 11:57

Il consigliere regionale Pd e presidente della commissione Ambiente, territorio, mobilità e infrastrutture, Stefano Baccelli, nello scorso fine settimana ha incontrato Ugo Blasi, nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Lucca

lunedì, 7 ottobre 2019, 08:42

Due giovani autotrasportatori romeni, di 22 e 27 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per furto. Nei confronti dei due arrestati questa mattina sarà celebrata l'udienza di convalida contestualmente al processo con rito direttissimo

sabato, 5 ottobre 2019, 18:37

Grave incidente stradale poco prima delle 18 sul viale Luporini dove un motociclista, agente della Polstrada di Lucca, di 36 anni, è caduto a terra dopo aver urtato un'auto

sabato, 5 ottobre 2019, 18:25

"Non chiedo certo la luna, voglio solamente che mio figlio abbia il sostegno necessario a scuola per imparare e produrre, come è suo diritto". Queste le parole di Alfredo Di Gino Puccetti, padre di un ragazzo affetto da sordità

sabato, 5 ottobre 2019, 12:26

Si è svolta stamattina a Lucca la prima tappa dell’ottava edizione del Bike Tour organizzata dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, il cui presidente è il noto imprenditore vicentino Matteo Marzotto

venerdì, 4 ottobre 2019, 18:35

Un uomo di circa 60 anni di età, residente a San Vito in Viale Corsica, è stato trovato morto nella sua abitazione nel primo pomeriggio di oggi. A lanciare i primi sospetti sul fatto che qualcosa non andasse, i vicini di casa, che da alcuni giorni non incontravano più l'uomo...