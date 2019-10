Cronaca



Ignoti spaccano il vetro di una macchina e rubano una borsa

lunedì, 7 ottobre 2019, 13:25

Stamattina, durante l'ingresso dei bambini alla scuola elementare di Sant'Anna, ignoti hanno spaccato il vetro della macchina di una mamma e hanno rubato la borsa che era poggiata sul sedile.



La polizia raccomanda tutti i genitori che lasciano incustodita la macchina, anche solo per pochi minuti per lasciare i bimbi a scuola, di non lasciare oggetti di valore, soprattutto le borse, in macchina o, comunque, a vista.