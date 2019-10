Cronaca



Il 6 ottobre all'Agorà appuntamento con la Festa del Presente 2019

martedì, 1 ottobre 2019, 17:11

Torna a Lucca la Festa del Presente 2019, la giornata senza denaro dove tutti regalano di tutto. L'appuntamento, realizzato dal Comune di Lucca in collaborazione con Aldes e con diverse associazione del territorio, è per domenica 6 ottobre all'Agorà, dalle ore 10 alle 19. Il programma dell'iniziativa è stato presentato questa mattina all'Agorà durante una conferenza stampa alla quale sono intervenuti l'assessora alle Politiche Formative Ilaria Vietina, l'assessore ai Processi Partecipativi Gabriele Bove, il dirigente del settore Promozione del Territorio Giovanni Marchi. Hanno partecipato anche Monica Rosati, che si occupa dell'organizzazione della giornata, insieme al gruppo di lavoro, per il Comune di Lucca e Roberta Valerio la quale, proprio domenica, terrà un laboratorio.

In questa occasione non si usa denaro e non si scambia nulla ma ciascuna persona può dare ciò che vuole e prendere ciò che desidera. Una giornata quindi in cui si festeggia il senso del dono, facendo e ricevendo regali e in chi si è chiamati a donare senza pretendere nulla in cambio. Tutta la comunità può partecipare e “portare quello che pensi possa essere gradito ad altri”, si legge nel decalogo della Festa. Si possono donare e ricevere non solo oggetti materiali: infatti è anche possibile donare “quello che sai fare e che ti piace”, recita ancora il decalogo.

Durante la Festa poi nei vari spazi dell'Agorà, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, saranno organizzati laboratori di musica, danza, teatro, yoga; incontri informativi su diversi temi tra cui l'educazione stradale per bambini e ragazzi e un percorso sensoriale per i piccoli. Saranno presenti, nell'Area Benessere, anche laboratori di trucco e di meditazione. Quindi, oltre agli oggetti, si regalano e si ricevono anche forme di sapere con l'obiettivo di realizzare una festa da cui tutti sono destinati a uscire più ricchi senza che sia circolato denaro.

“Siamo lieti di presentare il ritorno di questa iniziativa che si svolge ormai da diversi anni nell'ambito della Giornata Nazionale del Dono – commentano l'assessora alle Politiche Formative Ilaria Vietina e l'assessore ai Processi di Partecipazione Gabriele Bove – Un appuntamento che riproponiamo grazie all'impegno di un gruppo di lavoro che ha realizzato anche per quest'anno un programma molto interessante. Invitiamo tutta la comunità a partecipare, portando o prendendo qualcosa oppure regalando un talento a quanti vorranno riceverlo”.

Chi vorrà donare qualcosa può portare gli oggetti più svariati alla Biblioteca civica Agorà venerdì 4 ottobre dalle ore 10 alle 13 e sabato 5 ottobre dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.30. Per gli oggetti ingombranti e di grandi dimensioni invece sarà sufficiente inviare una mail corredata da foto all'indirizzo info@lafestadelpresente.it e le immagini saranno pubblicati sul sito dell'iniziativa (www.lafestadelpresente.it) e in una bacheca durante l’evento.

Per informazioni:

www.lafestadelpresente.it

www.facebook.com/lafestadelpresente/

0583.442581 – mrosati@comune.lucca.it (martedì e giovedì ore 9-19; mercoledì e venerdì ore 9-15.30); oppure: 0583.442416 – informagiovani@comune.lucca.it (martedì e giovedì orario 14-19, mercoledì orario 9 – 13 e sabato 10.13); è anche possibile scrivere a info@lafestadelpresente.it.

Sarà possibile dalle ore 10/12.30 e 14/19 - usufruire di un servizio trasporto con mezzo attrezzato per disabili - su prenotazione: 0583/44.23.19 - Ufficio Informazioni Informagiovani.