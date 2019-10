Cronaca



La polizia saluta il procuratore capo Suchan

mercoledì, 2 ottobre 2019, 13:19

Stamattina il questore, insieme ai dirigenti dei commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi, e a tutti i funzionari della questura e delle specialità, ha salutato il procuratore capo di Lucca Pietro Suchan, ringraziandolo per l’ottimo lavoro svolto e per la capacità di ascolto e di coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria delle diverse forze dell’ordine, con le quali ha creato un rapporto di leale e costruttiva collaborazione. Al procuratore vanno gli auguri per il traguardo raggiunto e un in bocca al lupo per i futuri impegni.