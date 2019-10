Cronaca



L’ambasciatore dell'Uruguay in Italia, Gaston Lasarte a Palazzo Ducale

lunedì, 21 ottobre 2019, 15:05

Nella mattinata di oggi, 21 ottobre, il Vice Prefetto Reggente Giuseppina Cassone, ha ricevuto a Palazzo Ducale l’Ambasciatore dell’Uruguay in Italia Gaston Lasarte.

Il diplomatico era accompagnato dal Console dell’Uruguay a Livorno, dott. Silvio Fancellu.

La presenza dell’Ambasciatore in provincia è dovuta a forti legami tra Italia e Uruguay in particolare con il distretto cartario della lucchesia in quanto i prodotti forestali, in particolare la cellulosa, risultano essere uno dei più importanti item di esportazione verso Lucca, nell’ambito di una gestione forestale sostenibile.

All’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, erano presenti anche il Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Ugo Blasi e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Massimo Mazzone.

È stata l’occasione per una presa di contatto sui principali temi di interesse comune e per fornire al diplomatico un primo quadro delle peculiarità storiche, culturali e produttive del territorio.

Ha concluso l’incontro la visita ai saloni monumentali di Palazzo Ducale, ivi comprese le Sale che attualmente ospitano la mostra dedicata al Festival Lucca Comics and Games, manifestazione internazionale del gioco, del fumetto e dell’animazione, che l’Ambasciatore ha mostrato di apprezzare.

Al termine si è svolto il rituale scambio di doni concernenti pubblicazioni della città di Lucca e dello Stato dell’Uruguay.

L’autorità suddetta si è poi recata alla stabilimento Lucart di Diecimo, nel Comune di Borgo a Mozzano, dove sono stati accolti da Massimo Pasquini, Amministratore Delegato Lucart, Alessandro Profetti, per la Provincia di Lucca, Patrizio Andreuccetti, Sindaco di Borgo a Mozzano, Andrea Tagliasacchi, Sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Giulio Grossi Presidente Confindustria Toscana Nord, Tiziano Pieretti, Presidente sezione carta e Cartotecnica di Confindustria Toscana Nord e Enzo Raugei, Presidente Gruppo CPL (Compagnia Portuale di Livorno).

Durante la visita L’Ambasciatore ha potuto conoscere il processo di fabbricazione della carta Tissue e di trasformazione in prodotti finiti per l’igiene.

Il Diplomatico ha potuto anche apprezzare la gestione della logistica in ingresso e in uscita delle merci dallo stabilimento. Il Sito di Diecimo è, infatti, dotato di uno scalo ferroviario interno per la ricezione delle cellulose dal porto di Livorno e per la spedizione dei prodotti finiti verso il sud Italia e il resto d’Europa.