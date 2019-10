Cronaca



L'appello delle associazioni: "Salviamo il Porto della Formica"

lunedì, 7 ottobre 2019, 13:10

di eliseo biancalana

Continua la battaglia di comitati e associazioni contro il progetto di riqualificazione dell'area Gesam a San Concordio. Oggi le realtà che si oppongono all'intervento hanno tenuto una conferenza stampa mentre domani il consiglio comunale sarà chiamato nuovamente a esprimersi sul tema, votando una mozione presentata dai consiglieri di minoranza Massimiliano Bindocci (M5S) e Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca).



La conferenza stampa si è tenuta in via Consani, proprio davanti all'area oggetto dell'intervento. Erano presenti Clara Mei dell'associazione Amici del Porto, Glauco Borella, Laura Fracassi e Sara Citti di Italia Nostra, Michele Urbano di Legambiente, Eros Tetti della Rete dei comitati a difesa del territorio, Francesco Petrini dei Custodi della città e alcuni residenti del quartiere. Tutti concordi nel giudicare negativamente il progetto dell'amministrazione comunale, accusato di cementificare il quartiere.



Le associazioni hanno spiegato di opporsi per motivi urbanistici, storico-culturali, architettonici e finanziari. Dal punto di vista urbanistico parlano di "cementificazione". "A San Concordio si è costruito troppo" ha lamentato Mei. Sul piano storico-culturale ricordano che nell'area sorgeva l'antico Porto della Formica, risalente all'epoca romana, e che vi sono stati persino trovate tracce di un insediamento etrusco. Le associazioni chiedono di salvaguardare gli spazi archeologici che sarebbero compromessi con la costruzione della piazza coperta. Sul piano architettonico lamentano che si tratterebbe di una costruzione "fuori misura", alta 16 metri, che finirà per trovarsi in mezzo a due edifici vincolati, il Chiesone e la Filanda Viani. Infine, sul piano finanziario, le associazioni chiedono che senso abbia spendere 6 milioni di euro per un parcheggio e un centro civico.



"L'invito all'amministrazione è di bloccare questo progetto per arrivare a un percorso partecipato vero" ha spiegato Tetti. Urbano ha proposto che sia riqualificato il vicino edificio ex Lenzi per ospitare il padiglione dei Comics al posto del Campo Balilla mentre Mei ha sottolineato l'importanza di proseguire gli scavi archeologici nell'area e ha auspicato l'intervento della soprintendenza. A favore delle posizioni delle associazioni si è espresso anche Marco Santi Guerrieri (Lucca ti voglio bene).