Cronaca



Lubec, aggiungi un posto a tavola

venerdì, 4 ottobre 2019, 09:32

di aldo grandi

Sin dai tempi antichi si era soliti credere che a tavola si concludessero gli accordi, i trattati e gli affari più importanti. Sarà, forse, per via di quella livella rappresentata dagli istinti fagici cui nessuno, salvo i monaci tibetani e qualche altra rara eccezione, riesce a rinunciare. Noi non sappiamo se, alla cena dell'altra sera a casa di Marialina Marcucci in via S. Croce, padrona di casa insuperabile per tono e buon gusto e personaggio indubbiamente pubblico e importante, ci fossero da siglare accordi eventuali o da tessere relazioni amicali, economiche o politiche di vario genere. Sappiamo, però, che i commensali, addirittura, pare, una cinquantina, avevano come minimo comune denominatore quello di appartenere, nella loro maggioranza, a quell'area politica di centrosinistra che appare più vicina al vertice della piramide che alla sua base. Per carità, si trattava di un evento, presumibilmente, di carattere culturale e tenutosi a margine della manifestazione Lubec dedicata, quest'anno, alla parola magica di questi tempi: la sostenibilità.



In un mondo in cui, per la stragrande maggioranza dei suoi abitanti, sostenibilità equivale ad arrivare alla fine del mese, immaginiamo che alla tavola di cui trattiamo si sia affrontato anche questo aspetto avanzando teoremi e ipotesi di lavoro all'insegna della Nuova Era.



Seduti, uno accanto all'altro, uno dopo l'altro, con la padrona di casa a fare gli onori, ci dicono ci fossero il sindaco Alessandro Tambellini, l'ex presidente della fondazione Banca del Monte Alberto Del Carlo, il segretario generale della Camera di Commercio Roberto Camisi, il direttore di Imt Pietro Pietrini, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, l'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti Omar Obaid Mohamed Alhesan Alshamsi, la direttrice di Lubec Francesca Velani, Gaetano Scognamiglio presidente di Promo Pa Fondazione, il direttore della Fondazione Campus, il presidente e il direttore di Lucca Crea srl Mario Pardini ed Emanuele Vietina, il sindaco di Castelnuovo Garfagnana ed ex presidente della Provincia Andrea Tagliasacchi, alcuni imprenditori e industriali.

Lubec è manifestazione culturale che beneficia di un contributo annuo, almeno nel 2018, di 45 mila euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ma, udite udite, poiché i soldi non sono mai abbastanza, pare che anche la Lucca Crea srl società partecipata dal comune abbia versato un modesto contributo alla Lubec per diretta intercessione di un pubblico amministratore lucchese.



Sarebbe interessante sapere quale sia il senso di far giungere soldi, pochi o tanti che siano non importa, a questa manifestazione la cui utilità e importanza, nella nostra enorme ignoranza, fatichiamo da anni a comprendere.

Non conosciamo quale sia stato il menu servito a casa Marcucci, ma non dubitiamo, anche in questo caso, che sia stato all'altezza del prestigio e del buongusto della organizzatrice dell'evento.

A proposito, sembra si sia parlato anche di politica e di elezioni amministrative ancora di là da venire. Qualcuno ha notato l'assenza del futuro candidato proprio dell'area rappresentata alla cena, Francesco Raspini.