Lucca Crea condanna gli episodi di truffa e invita a fare denuncia

lunedì, 28 ottobre 2019, 16:55

Un centinaio e oltre le persone truffate che avevano pagato in parte o in tutto per affittare un appartamento nel centro storico di Lucca per i giorni dei Comics. Il truffatore chiede scusa: "L'ho fatto perché ho perso il lavoro"

lunedì, 28 ottobre 2019, 10:46

Qualche giorno fa una signora si è recata in questura per consegnare un portafoglio ritrovato a terra, al cui interno c'erano vari documenti intestati ad una donna

lunedì, 28 ottobre 2019, 10:42

Guglielmo Menchetti, il nuovo presidente del Club Lions Lucca Le Mura, nella serata di apertura della nuova annata giovedì 24 ottobre, in occasione della Charter Night del Club (che quest'anno compie 24 anni), ha presentato alcune linee del suo programma

domenica, 27 ottobre 2019, 19:51

Distrutti i vasi che arredano il monumento ai caduti della prima guerra mondiale a San Pietro a Vico. L'atto di vandalismo è avvenuto nella notte e a commentarlo è il consigliere comunale Pd Enzo Giuntoli

domenica, 27 ottobre 2019, 18:45

La Gazzetta di Lucca ha deciso di scendere in campo per far identificare al più presto l'autore della truffa. Pubblicherà, così, tutte le testimonianze di chi ha pagato i soldi per case in affitto nel centro storico rimanendo, poi, a bocca asciutta.

domenica, 27 ottobre 2019, 17:59

Mancano pochi giorni all'avvio di Lucca Comics&Games ed ecco la denuncia di decine di visitatori truffati da un fantomatico proprietario di case nel centro storico in via Buia e Vicolo S. Carlo che ha incassato soldi a iosa