Minaccia e insulta i passanti in Fillungo, arrestato marocchino

giovedì, 24 ottobre 2019, 13:14

Grande soddisfazione per gli organizzatori deI Gruppo Micologico Massimiliano Danesi di Ponte a Moriano per la riuscitissima “XXXVIII^ mostra di Funghi e XXVII^ esposizione delle specie botaniche dei nostri boschi” tenutasi alla palestra della scuola primaria di primo grado di Ponte a Moriano

mercoledì, 23 ottobre 2019, 22:26

Già da luglio migliaia di persone si sono riversate nei boschi della nostra provincia non per cercare porcini ma per raccoglierli con facilità! A memoria non si ricorda un anno così prolifico di questi pregiati funghi, e il 2019 sarà ricordato come l'"anno dei porcini"

mercoledì, 23 ottobre 2019, 15:48

SLC CGIL e Uilcom Uil su mandato ricevuto dai lavoratori, proclamano a livello nazionale una giornata di sciopero di otto ore per l’intero turno delle lavoratrici e dei lavoratori del settore grafico editoriale il giorno 25 ottobre, con presìdio a Milano

mercoledì, 23 ottobre 2019, 15:44

Il nuovo sistema di raccolta differenziata nel centro storico, che vedrà l'introduzione di 70 nuove isole ecologiche fuori terra, in aggiunta a quelle a scomparsa già esistenti, sarà al centro dell'assemblea in programma giovedì 24 ottobre, alle 18, nella sede del Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED), in via Sant'Andrea...

mercoledì, 23 ottobre 2019, 15:38

Più sicurezza ed efficienza dell'illuminazione in centro storico. Partiranno nei prossimi mesi i lavori di restyling agli impianti di illuminazione pubblica che interesseranno la zona di piazza San Gregorio, quella di piazza Guidiccioni e di via Degli Angeli

mercoledì, 23 ottobre 2019, 10:08

Il marocchino, il 18 sera, in piazza del Carmine, aveva tentato di rapinare del cellulare un ragazzo, colpendolo anche con un pugno sul viso. Il ragazzo, che conosceva di vista l'aggressore, lo aveva riconosciuto compiutamente in sede di denuncia