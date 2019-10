Cronaca



Morto al pronto soccorso, la Asl precisa: "Era un malato in condizioni terminali"

lunedì, 7 ottobre 2019, 18:30

In merito alla vicenda dell’uomo di 76 anni deceduto in Pronto Soccorso a Lucca e per la quale i familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri, l’Azienda USL Toscana nord ovest esprime intanto vicinanza alla famiglia del paziente, come già fatto dai professionisti della struttura dopo il decesso, verificatosi nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre nella sala multifunzionale del Pronto Soccorso.

L’accesso al servizio - è scritto in una nota - è avvenuto alle 13.32, l’uomo è stato quindi triagiato (gli è stato assegnato un codice 3, "urgenza differibile") ed è stato accompagnato nella sala multifunzionale, cioè la sala interna, presidiata H24 da personale sanitario, dedicata ai pazienti in attesa di visita e di esami diagnostici. Si trattava di un paziente in condizioni terminali, una situazione ben conosciuta dai familiari, ma al momento dei primi accertamenti in Pronto Soccorso il paziente appariva relativamente stabile; purtroppo, però, in pazienti di questo tipo un cambiamento repentino delle condizioni cliniche è sempre possibile e l’uomo, a seguito di un improvviso e rapido peggioramento, è andato in arresto cardiaco alle ore 16.56. Sono stati gli stessi medici del Pronto Soccorso di Lucca a richiedere subito il riscontro diagnostico.