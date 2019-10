Nordafricani creano scompiglio in San Michele: fermati dalla polizia

Altri articoli in Cronaca

domenica, 27 ottobre 2019, 18:45

La Gazzetta di Lucca ha deciso di scendere in campo per far identificare al più presto l'autore della truffa. Pubblicherà, così, tutte le testimonianze di chi ha pagato i soldi per case in affitto nel centro storico rimanendo, poi, a bocca asciutta.

domenica, 27 ottobre 2019, 17:59

Mancano pochi giorni all'avvio di Lucca Comics&Games ed ecco la denuncia di decine di visitatori truffati da un fantomatico proprietario di case nel centro storico in via Buia e Vicolo S. Carlo che ha incassato soldi a iosa

domenica, 27 ottobre 2019, 14:08

I soci dell'Associazione Custodi della Città per gli Stati Generali sulla Cultura, riuniti in assemblea straordinaria il 25 ottobre, hanno modificato l'art. 14 dello statuto portando a sette i componenti il consiglio direttivo

sabato, 26 ottobre 2019, 15:43

Anche la Croce Verde P.A. di Lucca era presente, assieme alle altre Pubbliche Assistenze della zona lucchese, alla mattinata dedicata agli esami di BLSD per volontari soccorritori

sabato, 26 ottobre 2019, 13:43

Stanchi, delusi, esasperati da un'azienda che nega loro ogni forma di dialogo e di confronto hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione i dipendenti della portineria della Manifattura Tabacchi di Lucca

sabato, 26 ottobre 2019, 13:37

Sette open day nei territori di Lucca e della Piana per dare l'opportunità alla popolazione di conoscere meglio il bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispondere ai dubbi degli interessati e spiegare come compilare la domanda di partecipazione