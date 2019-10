Agente Polstrada grave dopo incidente

Altri articoli in Cronaca

sabato, 5 ottobre 2019, 18:25

"Non chiedo certo la luna, voglio solamente che mio figlio abbia il sostegno necessario a scuola per imparare e produrre, come è suo diritto". Queste le parole di Alfredo Di Gino Puccetti, padre di un ragazzo affetto da sordità

sabato, 5 ottobre 2019, 12:26

Si è svolta stamattina a Lucca la prima tappa dell’ottava edizione del Bike Tour organizzata dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, il cui presidente è il noto imprenditore vicentino Matteo Marzotto

venerdì, 4 ottobre 2019, 18:35

Un uomo di circa 60 anni di età, residente a San Vito in Viale Corsica, è stato trovato morto nella sua abitazione nel primo pomeriggio di oggi. A lanciare i primi sospetti sul fatto che qualcosa non andasse, i vicini di casa, che da alcuni giorni non incontravano più l'uomo...

venerdì, 4 ottobre 2019, 09:32

La Lucca e non solo che conta, quella, almeno, che pende, soprattutto, a sinistra, si è ritrovata a casa di Marialina Marcucci in via S. Croce per un convivio culturale in margine alla manifestazione Lubec

giovedì, 3 ottobre 2019, 19:50

Tragico incidente, oggi pomeriggio, nel comune di Pescaglia. Da quanto si apprende, secondo una prima e sommaria ricostruzione, un motociclista, Davide Lo Monaco, 49 anni di Collesalvetti, in provincia di Livorno, per motivi ancora tutti da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada, in una...

giovedì, 3 ottobre 2019, 17:56

Il Loggiato di Palazzo Pretorio si illumina di rosa. Anche quest'anno il Comune di Lucca aderisce a “Ottobre rosa”, la campagna nazionale dedicata alla prevenzione del tumore al seno