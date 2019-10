Cronaca



Spazzamento meccanizzato programmato: lunedì 14 e martedì 15 a San Marco, Borgo Giannotti, Arancio, Sant'Anna e San Donato

sabato, 12 ottobre 2019, 10:59

L'amministrazione comunale e Sistema Ambiente invitano i cittadini a fare attenzione ai divieti di sosta temporanei che saranno collocati con apposita segnaletica verticale per effettuare il nuovo spazzamento stradale. Il servizio, già attivo con le stesse modalità in molte città italiane, è iniziato il 1° ottobre scorso, è stato voluto per garantire pulizia di strade e piazze, quindi un maggior decoro urbano ed è organizzato secondo un calendario ben preciso.

In particolare lunedì 14 ottobre dalle ore 6:30 alle 9:00 divieto di sosta con rimozione in piazza della Croce, via Augusto Passaglia, via Barsanti e Matteucci, via Borgo Giannotti (lato numeri civici dispari), via del Brennero (fra viale Civitali e Borgo Giannotti lato numeri civici dispari), intero parcheggio Tagliate, via Romagnoli, via San Marco (fra Brennero e viale Civitali), viale Castracani (fra sottopasso e via Alighieri). Sempre lunedì 14 ottobre dalle ore 9:30 alle 12:00 – divieto di sosta via Marchi, via delle Tagliate di San Marco, via Tinivella, via Campioni e traversa i di via Campioni, via Lunardi, via Trenta.

martedì 15 ottobre dalle ore 6:30 alle 9:00 - via Catalani (lato numeri civici dispari), via Buonamici, via Don Bigongiari, viale Luporini (da piazzale Boccherini a piazzale Italia solo lato numeri civici dispari), viale Puccini (da via Sant'Anna a viale Einaudi solo lato numeri civici dispari), via San Donato (fra via Pisana e passaggio a livello). Sempre martedì 15 ottobre dalle ore 9:30 alle 12:00 - via Angeloni, via del Tiro a segno, via pascoli, via Dorati, via Vecchi Pardini, via Cavalletti

Per conoscere il dettaglio delle aree interessate dallo spazzamento meccanizzato, le date e gli orari è possibile consultare il sito internet di Sistema Ambiente spa alla pagina web https://www.sistemaambientelucca.it/it/azienda/spazzamento-meccanizzato-programmato/

Fino alla fine di dicembre il servizio sarà in fase sperimentale per testare sul campo l'organizzazione e la programmazione dei calendari, ricevere le segnalazioni e i suggerimenti dei cittadini, in modo da apportare eventuali modifiche nella fase successiva.