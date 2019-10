Cronaca



Croce Verde di Lucca, inaugurato oggi l'ambulatorio di fisioterapia gratuito

venerdì, 25 ottobre 2019, 15:24

di gabriele muratori

Presentato questa mattina nella sala conferenze della Croce Verde di Lucca in viale Castracani, un nuovo servizio di assistenza sanitaria che la storica associazione propone alla cittadinanza lucchese.

Si tratta di un ambulatorio di fisioterapia con prestazioni e consulenze del tutto gratuite, rivolte naturalmente ai cittadini appartenenti alle basse fasce di reddito e comunque impossibilitati a potersi permettere cure specialistiche con costi elevati.

Palese soddisfazione da parte del presidente della Croce Verde, Elisa Ricci. "Già dalla prossima settimana il nostro ambulatorio di fisioterapia entrerà in funzione. Si tratta di un progetto che va quindi ad arricchire la serie di servizi che la nostra associazione fornisce alla cittadinanza, assieme ai già esistenti progetti come ad esempio l'ambulatorio infermieristico gratuito, l'asilo notturno e il modulo appartamento".

Presenti all'inaugurazione del nuovo ambulatorio, anche il neo assessore al sociale, Valeria Giglioli, accompagnata dalla dottoressa Cristina Petretti, consigliere comunale con delega alla sanità.

"Poco da dire se non un grande grazie alla Croce Verde" – commenta l'assessore. "Appoggiamo in pieno, come amministrazione, ogni progetto che possa tornare utile versi i nostri cittadini, soprattutto nei casi in cui si favoriscono i cittadini meno abbienti".

Di stesso parere la dottoressa Petretti. "E' ovviamente un'ottima iniziativa, che va a dare una bella risposta appunto a coloro che non possono permettersi adeguate cure sanitarie perché troppo costose. Basti ricordare che nel nostro paese sono circa 4 milioni gli italiani che ogni anno rinunciano a curarsi totalmente per questioni economiche, e questo ambulatorio tratta una concreta risposta a questa problematica sul nostro territorio".

E tra i fautori di questo servizio, nonché volontari dell'associazione, anche il dottor Duccio Bartoli e la delegata alla cultura della Croce Verde, Rosanna Bisordi. "Il servizio ambulatoriale di fisioterapia ortopedica, neurologica, cardiorespiratoria e terapia manuale, entrerà in funzione già dal prossimo martedì mattina" – sottolinea la delegata culturale. "Presso la nostra sede, martedì dalla ore 11 alle 14, e giovedì dalle 17 alle 20. Le visite saranno consentite dietro prescrizione da parte del proprio medico curante".

Entusiasta il dottor Duccio Bartoli, laureatosi presso l'università di Pisa ed attualmente studente di osteopatia a Milano. "Sono molto fiero di iniziare questa nuova attività per questa associazione e soprattutto a favore dei cittadini. Ed oggi non posso far a meno di ringraziare l'ex presidente Pietro Mungai che purtroppo oggi non è più con noi. Grazie a lui, fin dai tempi della scuola, mi sono avvicinato all'ambiente del volontariato. Anche in suo nome, farò e faremo in modo che questo progetto funzioni e prosegua alla perfezione".

E proprio in ricordo del dottor Pietro Mungai, deceduto nel marzo scorso a seguito di una brutta malattia, che il presidente Elisa Ricci ha ricordato alla stampa un altro progetto prossimo alla scadenza. "La borsa di studio in memoria di Mungai e rivolta agli studenti di medicina e chirurgia ammessi all'anno 2019/2020, scade proprio a fine mese. Ricordiamo quindi, agli studenti che vorranno approfittarne, che hanno tempo fino al 31 ottobre per poter provare a vincere la borsa di studio del valore di 3000 euro per sostenere gli studi universitari. Il bando e tutte le informazioni sono reperibili sul nostro sito www.croceverdelucca.it ".

A conclusione della conferenza, si tenuta la visita dei locali del nuovo ambulatorio che quindi apriranno martedì prossimo. Per ogni informazione, i cittadini interessati portranno telefonare al centralino della Croce Verde al 0583.467713.