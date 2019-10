Cronaca



Presentata l'iniziativa "Qui Plastica Free"

giovedì, 24 ottobre 2019, 16:02

di barbara ghiselli

Presentata questa mattina nella chiesa dell'Alba l'iniziativa "Qui Plastica Free", nata per promuovere e valorizzare le alternative a questo materiale, cambiando le abitudini di tutti i componenti della filiera del commercio e della grande distribuzione. Hanno partecipato alla conferenza stampa: Massimo Bulckaen, coordinatore del gruppo+Europa Lucca, Pistoia e Valdinievole per gli Stati Uniti d'Europa, il sindaco Alessandro Tambellini, Mario Pardini, presidente di Lucca Crea e Rodolfo Pasquini, direttore Confcommercio Lucca e Massa Carrara.

"L'Unione Europea – ha affermato Bulckaen - ha dato il via a una politica di limitazione delle plastiche monouso a partire dal 2021 (Direttiva Ue 2019/904 del parlamento europeo e del consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente) e, come tale, inviata ai governi e parlamenti nazionali dei 28 stati membri per essere recepita".

Bulckaen ha ricordato che negli scorsi mesi diverse città e regioni, d'Italia e d'Europa, si sono attivate per sperimentare l'abolizione delle plastiche monouso come bottiglie, piatti, bicchieri, posate, contenitori di cibi e bevande.

"Di fronte all'invasione della plastica nei mari (plastiche e loro degrado in microplastiche), - ha evidenziato Bulckaen - si è avviato un movimento culturale e politico che supera la concezione del riciclo e del recupero, con la sostituzione delle plastiche a perdere con prodotti alternativi completamente bio-degradabili".

Bulckaen aveva invitato circa dieci giorni fa Lucca a essere protagonista grazie alla sua manifestazione di punta, organizzata da Lucca Crea: Lucca Comics & Games, durante la quale arrivano in città centinaia di migliaia di giovani dall'Italia e dall'Europa.

+Europa ha proposto di coinvolgere, nei giorni della manifestazione, le attività lucchesi di B&B, Hotel, ristoranti, bar, gelaterie che vogliano essere protagoniste di un cambiamento culturale e commerciale anche attraverso il logo "Qui Plastica Free".

Lucca Comics & Games ha accolto con piacere l'invito come ha affermato Pardini: "La manifestazione ha dato prova di essere sensibile all'argomento già dall'anno scorso, come conferma il riconoscimento ricevuto "Zero Waste – Rifiuti Zero, usando nell'area Food, piatti e posate compostabili e bicchieri riutilizzabili. Lucca Comics & Games è vicina all'ambiente, non solo grazie al fatto di non utilizzare la plastica, ma anche veicolando i messaggi di numerosi ospiti, come accaduto l'anno scorso con il sensei Leiji Matsumoto che, durante un incontro con il pubblico, fece presente che il mondo non è infinito e tocca a noi preservarlo con le buone pratiche".

Dello stesso avviso Tambellini che ha evidenziato l'importanza di gesti che educhino in questo senso (come le palette di legno nelle gelaterie)e ha sottolineato l'impegno di molte aziende lucchesi che rimettono in circolo dopo averli trasformati, i materiali scartati, creando di fatto un circolo virtuoso.

"Lucca è all'avanguardia in questo senso – ha continuato Tambellini – e penso che sia fondamentale sensibilizzare tutti e renderli consapevoli che ogni piccolo gesto a favore dell'ambiente, può valere molto per il territorio".

"La volontà e l'impegno di Confcommercio in favore dell'ambiente – ha affermato Pasquini – è totale. Almeno 16 attività hanno già aderito all'iniziativa "Qui Plastica Free" e ci auguriamo che gli esercizi che aderiranno continuino a crescere. Penso sia importante che anche i cittadini e i turisti che vedranno il logo siano sensibilizzati sempre di più alla tematica e si responsabilizzino in questo senso".

Bulckaen ha concluso la conferenza dicendo inoltre che questo è solo un primo passo dato che intende creare una rete di attività plastic free che vada oltre il periodo dei Comics attraverso il suddetto logo.