Cronaca



Prova a forzare il lucchetto di un garage, ignoto si dà alla fuga

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:59

Intorno alle 13 un uomo di colore, non identificato, ha provato a forzare il lucchetto che chiude il garage di un fondo abbandonato dalle parti di via del Molinetto, probabilmente per cercare un riparo. Sorpreso da una donna, per un gesto di rabbia, ha dato un colpo ad una persiana (con lo strumento che aveva in mano, sembrerebbe un piede di porco o un piccone), senza creare particolari danni, e si è dato alla fuga.