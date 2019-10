Cronaca



Puliamo il Mondo: appuntamento con gli studenti il 10 ottobre alla Terrazza Petroni

martedì, 8 ottobre 2019, 16:27

Il Comune di Lucca ha aderito anche quest'anno a “Puliamo il mondo”, la più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente da 27 anni. L'amministrazione comunale partecipa all'evento ormai da diversi edizioni, rivolgendosi in particolare ai giovani per permettere loro di conoscere e approfondire le buone pratiche in tema di rispetto ambientale.

All'iniziativa, che è in programma per giovedì 10 ottobre a partire dalle 9.30 di mattina, parteciperanno in tutto 7 classi provenienti dalle scuole del territorio. Gli alunni, muniti di cestini e guanti, indosseranno la tradizionale pettorina gialla e il cappellino dello stesso colore e si occuperanno di ripulire alcune aree del parco fluviale. I giovani potranno in questo modo fare un'esperienza diversa dal solito e di valore educativo, dedicata alla diffusione della cultura di tutela dell'ambiente. Inoltre gli studenti potranno acquisire conoscenze riguardanti la problematica legata al degrado ambientale e alla modalità di recupero e riciclaggio dei rifiuti.

Saranno presenti anche la Protezione Civile comunale e l'associazione “Sub Città di Lucca”, per un servizio di sorveglianza e prevenzione. I materiali conferiti saranno raccolti da Sistema Ambiente SpA per il corretto smaltimento. Inoltre, la ditta Fabio Perini SpA offrirà una merenda a tutti i partecipanti.