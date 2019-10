Riapre la Tavola lucchese della Round Table

Altri articoli in Cronaca

sabato, 12 ottobre 2019, 12:57

Si è rinnovato oggi l’appuntamento con l’iniziativa “Mafalda tour - scuole in movimento”. Come consuetudine, infatti, un corteo festoso composto da oltre 300 studenti si è snodato nelle strade e nelle piazze del centro di Lucca, suscitando l’interesse e la curiosità di molti cittadini

sabato, 12 ottobre 2019, 12:37

Giovedì pomeriggio intorno alle 18.30, in via delle Cornacchie, è avvenuto uno scontro frontale tra due autovetture, per fortuna a velocità moderata

sabato, 12 ottobre 2019, 10:59

Spazzamento meccanizzato programmato: lunedì 14 e martedì 15 a San Marco, Borgo Giannotti, Arancio, Sant'Anna e San Donato. Attenzione ai divieti di sosta con rimozione coatta: dopo un periodo di tolleranza partono le sanzioni

venerdì, 11 ottobre 2019, 10:49

Il 12 ottobre il Patronato Inac e la Cia Toscana Nord ricordano due persone che hanno fatto la storia del Patronato: Libero Seghieri e Sergio Pagliai. Il giorno non è stato scelto a caso, ma è l'anniversario della morte di Seghieri, che per molti anni guidò l'Inac, facendolo divenire un...

venerdì, 11 ottobre 2019, 08:48

Procede la riqualificazione di San Concordio con i progetti dei Quartieri Social. Così commentano i gruppi consiliari Partito Democratico, Lucca Civica e Sinistra con Tambellini

venerdì, 11 ottobre 2019, 01:09

Uno spiacevole episodio quello che è accaduto venerdì 4 ottobre sulle mura di Lucca dove, verso metà della mattinata, un turista straniero è finito in ospedale in gravi condizioni, colto da un arresto cardiaco, per poi morire nel letto del pronto soccorso poco più tardi