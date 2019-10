Cronaca



Ricercato per tentata rapina, fermato giovane marocchino

mercoledì, 23 ottobre 2019, 10:08

Ieri pomeriggio le volanti hanno effettuato un fermo di polizia giudiziaria nei confronti un cittadino marocchino, El Aidi Ahmed, 24 anni, irregolare sul territorio nazionale, ricercato da diversi giorni per una tentata rapina.



Il marocchino, infatti, il 18 sera, in piazza del Carmine, aveva tentato di rapinare del cellulare un ragazzo, colpendolo anche con un pugno sul viso. Il ragazzo, che conosceva di vista l'aggressore, lo aveva riconosciuto compiutamente in sede di denuncia. Il personaggio, peraltro noto alle forze dell'ordine, è stato pertanto ricercato da quel giorno nelle vie della città, fino a quando ieri pomeriggio, un poliziotto delle volanti, libero dal servizio, lo ha riconosciuto mentre si aggirava per le vie del centro. A quel punto l'operatore ha chiamato in ausilio i colleghi in servizio di volante, e lo ha seguito discretamente per non perderlo di vista fino all'arrivo dei rinforzi.



A quel punto il soggetto è stato portato in questura, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e tradotto in carcere in attesa della convalida del fermo.