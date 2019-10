Rinviato il processo per diffamazione intentato da Laura Boldrini ad Aldo Grandi

Altri articoli in Cronaca

martedì, 22 ottobre 2019, 17:32

Come si legge sulla pagina Facebook “Stop 5G a Lucca” è stato organizzato per domani alle 17 presso il caffè letterario di Lucca Libri in Viale Regina Margherita un incontro sulla rete di quinta generazione Internet

martedì, 22 ottobre 2019, 12:41

Gli uomini della squadra mobile di Silvia Cascino hanno smantellato un gruppetto di giovani spacciatori abitanti a S. Vito, S. Filippo e S. Marco: quattro in carcere e due ai domiciliari tra cui la donna

lunedì, 21 ottobre 2019, 20:23

Con una petizione trasmessa al sindaco un gruppo di cittadini lucchesi ha chiesto spiegazioni a Tambellini in merito all’attivazione a Lucca in via sperimentale della rete Internet di quinta generazione, meglio nota come 5G

lunedì, 21 ottobre 2019, 15:05

Nella mattinata di oggi, 21 ottobre, il vice prefetto reggente Giuseppina Cassone, ha ricevuto a Palazzo Ducale l’ambasciatore dell’Uruguay in Italia Gaston Lasarte

lunedì, 21 ottobre 2019, 15:05

Da domenica 20 ottobre don Giovanni Michelotti ha preso servizio come coparroco nelle parrocchie di San Cassiano a Vico e San Pietro a Vico

domenica, 20 ottobre 2019, 12:39

Questa notte le volanti sono intervenute presso la discoteca KuKu, in quanto alcuni ragazzi hanno segnalato uno strappo di una collanina con conseguente individuazione degli autori del furto