Riqualificazione di San Concordio: senso unico e pista ciclabile in via Nottolini non senza polemiche

venerdì, 18 ottobre 2019, 15:37

di giulia del chiaro

Proseguono le opere di riqualificazione del quartiere di San Concordio. Sono in corso, infatti, i lavori che trasformeranno via Nottolini dotandola di una pista ciclabile e di nuovi arredi urbani e introducendo il senso unico in direzione ovest verso la chiesa di San Concordio.

Ad illustrare il progetto, questa mattina durante un sopralluogo sul cantiere, il vicesindaco con delega ai quartieri social, Giovanni Lemucchi, e l’assessore all’urbanistica e alla rigenerazione del territorio, Serena Mammini. “L’obiettivo di questo progetto – ha spiegato Lemucchi – è quello di rigenerare una delle zone più degradate del quartiere restituendola ai suoi abitanti ed eliminando il problema della sosta selvaggia di chi si reca a prendere il treno”.

Il progetto, infatti, prevede l’introduzione di una pista ciclabile che collegherà le aree più periferiche del quartiere con quella centrale: dalla rotonda di via Squaglia arriverà alla chiesa di San Concordio e, passando da via Guidiccioni e da via della Formica, giungerà anche al Parco della Pace. Le modifiche riguarderanno soprattutto via Nottolini, la strada adiacente alla stazione dal lato San Concordio, che, oltre ad ospitare la pista ciclabile, diventerà a senso unico in direzione ovest verso la chiesa del quartiere. La riqualificazione interesserà anche la fontana, risistemata e dotata di più uscite per i rifornimenti, e i marciapiedi. Nella strada, inoltre, saranno introdotti nuovi elementi di decoro urbano e un pannello informativo per i turisti.

Lavori, questi, che non saranno terminati prima dell’inizio dei Comics imponendo l’interruzione del cantiere per dieci giorni in vista del Festival. La strada, come per gli scorsi anni, resterà chiusa al traffico e verranno presi tutti gli accorgimenti per gestire al meglio e in sicurezza il passaggio dei pedoni.

Un’opera, questa, resa possibile grazie ai fondi ottenuti dal comune nell’ambito del progetto “Quartieri social”. Un piano, voluto dall’attuale amministrazione, che punta alla riqualificazione dei quartieri per restituirli a chi li abita ma che, in questo caso, non è stato apprezzato da tutto il quartiere. A dirlo due titolari delle attività commerciali che si affacciano sulla strada: “con queste modifiche – ha detto Sottige Pradeep Fernando, il titolare del take away “Anna” – rischiamo di perdere clienti che, non riuscendo a trovare posto, rinunciano e vanno altrove. Occorre riservare degli spazi per le nostre attività”. Con le modifiche previste, infatti, inevitabilmente sarà ridotto il numero dei posti auto che diventeranno 35, disposti filostrada accanto alla pista ciclabile, ma che saranno per lo più riservati ai residenti. Un problema che i due assessori presenti hanno riconosciuto e per il quale prenderanno le dovute misure: “cercheremo di risolvere il problema – hanno sottolineato – riservando alle attività alcuni posti con disco orario e prevedendo due o tre stalli per il carico e lo scarico delle merci”.