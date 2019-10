Cronaca



Ruba portafoglio in un negozio, denunciata

lunedì, 28 ottobre 2019, 10:46

Qualche giorno fa una signora si è recata in questura per consegnare un portafoglio ritrovato a terra, al cui interno c'erano vari documenti intestati ad una donna.



I poliziotti sono riusciti in pochi minuti a rintracciare la proprietaria del portafoglio, la quale, ha riferito che all'interno del portafoglio c'erano 600 euro, e che lo aveva dimenticato sul bancone di un noto negozio di giocattoli dopo aver pagato ma, contattato il responsabile del predetto negozio, questi ha affermato di non aver trovato alcun portafoglio.



Alla luce di quanto detto dalla signora, una volante di polizia si è recata al negozio, dove gli operatori hanno visionato le immagini riprese dalla telecamera posta sulla casse. Dalla visione delle immagini si è potuto accertare che la signora, dopo aver pagato, aveva lasciato sul bancone della cassa il suo portafoglio, e la cliente successiva che era in coda alla cassa, appena accortasi del portafogli, lo ha coperto alla vista della cassiera mettendo la sua borsa davanti, quindi con mossa repentina se ne è appropriato infilandolo nella propria borsa e, dopo aver pagato, è andata via.



I poliziotti, quindi, hanno chiesto al responsabile del negozio di verificare lo scontrino dell'orario indicato dalle telecamere, il quale in effetti risultava collegato ad una carta fedeltà del negozio. Per cui l'operatore ha acquisito il nome della donna, ma non erano disponibili ulteriori dati.



Attraverso varie ricerche nelle banche dati della polizia di stato, gli operatori sono riusciti ad acquisire il numero telefonico della donna. Pertanto l'hanno contattata telefonicamente. Questa, vistasi scoperta, ha ammesso di aver commesso una debolezza, e poco più tardi si è presentata in questura per restituire il denaro rubato, che è stato successivamente restituito alla legittima proprietaria.



La donna è stata denunciata per furto.