San Concordio, centrosinistra: "Intendiamo ascoltare ogni proposta"

venerdì, 11 ottobre 2019, 08:48

"Procede la riqualificazione di San Concordio con i progetti dei Quartieri Social - commentano i gruppi consiliari Partito Democratico, Lucca Civica e Sinistra con Tambellini - con l'impegno della maggioranza a spingere per l'utilizzo più efficace possibile dei fondi destinati ai vari interventi".



"Come amministratori - scrivono i gruppi di maggioranza in una nota congiunta - intendiamo infatti ascoltare e valutare ogni proposta che proviene dalla cittadinanza, con l'obiettivo di ottenere il meglio per la nostra città. Dopo la rimodulazione degli interventi nel parco didattico della 'montagnola', con la mozione consiliare dell'8 ottobre viene messo un punto fermo nella preservazione del Porto della Formica, una volontà che era già stata espressa dall'amministrazione all'interno del Piano Strutturale".



"La scelta di consegnare al quartiere un luogo di aggregazione in corrispondenza dell'area ex Gesam è infatti compatibile con la salvaguardia di un luogo cardine della memoria storica - prosegue la nota -. Abbiamo chiesto di rimodulare le strutture accessorie in modo da consentire eventuali scavi archeologici, e di destinare una parte del nuovo spazio di aggregazione al ruolo di centro di documentazione".



"Questa, però, è solo una tappa. Il Comune, dopo aver bloccato l'intervento dello Steccone, ha acquisito le proprietà limitrofe (il cosiddetto 'Chiesone'), e ha avviato una causa con Italgas (attualmente ferma al Consiglio di Stato), per chiedere la bonifica integrale dagli idrocarburi che ne hanno inquinato il suolo nel corso del XX secolo. Passo dopo passo, l'intera zona sarà riqualificata, e un 'non luogo' sarà restituito alla città" concludono i gruppi consiliari di maggioranza.