San Pietro a Vico e San Cassiano a Vico, don Giovanni coparroco

lunedì, 21 ottobre 2019, 15:05

Nella mattinata di oggi, 21 ottobre, il vice prefetto reggente Giuseppina Cassone, ha ricevuto a Palazzo Ducale l’ambasciatore dell’Uruguay in Italia Gaston Lasarte

domenica, 20 ottobre 2019, 12:39

Questa notte le volanti sono intervenute presso la discoteca KuKu, in quanto alcuni ragazzi hanno segnalato uno strappo di una collanina con conseguente individuazione degli autori del furto

sabato, 19 ottobre 2019, 17:37

Firmato il patto di cittadinanza tra l’amministrazione comunale e l’associazione Pons Tectus per la valorizzazione e la riqualificazione del parco dell’Ozzeri

sabato, 19 ottobre 2019, 16:50

Automobilisti occhio alla velocità: l'amministrazione comunale di Lucca vuole piazzare dei nuovi autovelox lungo alcune strade comunali per aumentare la sicurezza stradale. La notizia è stata resa nota durante il convegno "L'incidente e la strada" che si è svolto al Real Collegio e a cui ha partecipato il comandante della...

venerdì, 18 ottobre 2019, 21:57

E' stato ritrovato morto Sergio Bertoncini, 66 anni, originario di Bagni di Lucca ma residente a Barga, pensionato e coniugato, disperso verso Colle Fobia, nel comprensorio di Barga, uscito per cercare funghi assieme ad altri due amici

venerdì, 18 ottobre 2019, 15:37

Proseguono le opere di riqualificazione del quartiere di San Concordio. Sono in corso, infatti, i lavori che trasformeranno via Nottolini dotandola di una pista ciclabile e di nuovi arredi urbani e introducendo il senso unico in direzione ovest verso la chiesa di San Concordio