Sandra Bianchi dell'Angolo Dolce: "Rivalutiamo Borgo Giannotti"

giovedì, 3 ottobre 2019, 15:39

Da poco eletta come presidente del Centro Commerciale Naturale di Borgo Giannotti, Sandra Bianchi, titolare dell'omonima pasticceria "Sandra & l'angolo Dolce" posta al civico 391 dello storico borgo, inizia il suo mandato con un evento del tutto originale, differente dal solito mercatino, che domenica 13 ottobre ravviverà la zona, regalando quindi a Borgo Giannotti, una scossa di vita.

"Borgo Giannotti è uno dei salotti della città al di fuori del centro storico, e merita di essere valorizzato sempre di più" – sottolinea la neo presidente. "Da tempo stavamo lavorando con gli altri esercenti della via all'organizzazione di questo evento. Purtroppo anche burocrazia e tempi hanno fatto la loro parte, ma alla fine siamo riusciti.". L'evento "Il Borgo in Favola", a tema "Alice nel Paese delle Meraviglie", si svolgerà quindi domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 19, ad ingresso libero, aperto a tutti, con attrazioni a cielo aperto e rivolte soprattutto ai più piccoli. "Ma non ci fermiamo qui" - Continua Bianchi – "Stiamo già lavorando ad un altro evento musicale sempre qui al Borgo Giannotti per l'estate del 2020". E per quanto riguarda altri obiettivi a favore del centro commerciale, Sandra Bianchi è già al lavoro. "E' necessaria una repentina riqualificazione di Borgo Giannotti, volta a farle riacquistare il prestigio di un tempo. Il lavoro in previsione, naturalmente, oltre a validi eventi, si concentra anche sulla costante pulizia della zona, decoro e arredo urbano, e lotta al degrado".

gabriele muratori