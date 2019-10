Cronaca



Sciopero delle addette pulizia e sorveglianza nelle scuole

sabato, 12 ottobre 2019, 15:26

Martedì è ancora sciopero delle addette pulizia e sorveglianza delle scuole in appalto: a Lucca sono quasi 200 le persone coinvolte, oltre 80 nella piana. Sono previsti diversi disagi e chiusure probabili in diversi plessi delle elementari e materne.



"La motivazione - spiegano le rappresentanti sindacali degli appalti scolastici a Lucca per la UIL Gina Cozzolino, Carmela Viarele, Giuliana Baroni e Grazia Vitarelli con Massimiliano Bindocci della Uil Trasporti - è semplice, il tanto sofferto passaggio per l’internalizzazione del personale in appalto nel mondo scuola, avverrà a Dicembre dopo tanti anni di lotta, però nonostante il coronamento dell’obiettivo, il traguardo riguarderà molti, ma non tutti. A livello nazionale oltre 12.000 su circa 16.000.



Per chi passa ci saranno problemi relativi alla ricollocazione, ma sicuramente la fine di appalti CONSIP con imprese non sempre affidabili, ridurrà il precariato, ma rischia di aprire il baratro della disoccupazione per molte persone, alcune anche nella nostra provincia.



Nei giorni scorsi c’è stato l’incontro a livello ministeriale che ha tranquillizzato per i tempi che sono confermati (fine anno) è pe i criteri selettivi che saranno semplificati, si farà una graduatoria per titoli ed anzianità senza approva orale, ma non ci sono garanzie per tutti, resta dunque un problema di tutela occupazionale e di reddito per una parte lavoratori che saranno esclusi per mancanza dei requisiti e per non essere entrate in graduatoria.



Il Miur si è impegnato a coinvolgere il Ministero del lavoro e ad aprire dei tavoli di confronto tecnico-politico per seguire insieme l'avanzamento del processo,che in parte sarà a livello regionale, però si nota un certo ritardo.



Occorre invece una soluzione per tutti i lavoratori, anche a fronte delle procedure di licenziamento già avviate dalle imprese è per questo che Cgil Cisl e Uil hanno confermato pur apprezzando alcuni passi avanti le iniziative di mobilitazione e lo sciopero del 15 ottobre.



Da Lucca è prevista la partecipazione di una delegazione al presidio che si terrà a Roma, presso Montecitorio, martedì 15. La UIL ha convocato una assemblea lunedì 14 alle 18.30".