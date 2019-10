Scontro fra due auto su viale Castracani: ferita una donna

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 10 ottobre 2019, 12:18

Invito ai cittadini a consultare il sito internet di Sistema Ambiente per conoscere giorni, orari e zone interessate dal servizio

giovedì, 10 ottobre 2019, 10:20

L'appuntamento è per sabato 12 e domenica 13 ottobre nelle piazze di Lucca, Capannori, Porcari, Castelnuovo di Garfagnana, Villa Collemandina, Pietrasanta e Seravezza. Qui tornano i gazebi e punti informativi di "Io non rischio", la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile che si terrà anche sul nostro...

mercoledì, 9 ottobre 2019, 21:16

Momenti di paura questa sera sulla via di Poggio tra Nozzano e Santa Maria a Colle dove due auto si sono scontrate frontalmente e una ha preso fuoco

mercoledì, 9 ottobre 2019, 19:56

Per la prima volta Sabrina Landucci, ex moglie di Mario Cipollini, ha raccontato al giudice la sua vita: un inferno, nel costante terrore e timore di essere picchiata

mercoledì, 9 ottobre 2019, 16:05

Sono cominciati lunedì 7 ottobre, come annunciato, i lavori di adeguamento e sistemazione dell'edificio dei Frati a Saltocchio che la Provincia di Lucca ha scelto come sede provvisoria dell'istituto professionale Giorgi a causa della sopraggiunta indisponibilità della sede storica di via del Giardino Botanico a Lucca

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:59

Intorno alle 13 un uomo di colore, non identificato, ha provato a forzare il lucchetto che chiude il garage di un fondo abbandonato dalle parti di via del Molinetto, probabilmente per cercare un riparo. Sorpreso da una donna, per un gesto di rabbia, ha dato un colpo ad una persiana,...