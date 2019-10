Sicurezza prodotti, maxi-sequestro di accessori per cellulari

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 24 ottobre 2019, 17:53

In merito ad alcuni recenti interventi sulla questione “New Delhi”, l’Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia che all’ospedale di Lucca, come in tutti gli altri ospedali del territorio aziendale, sono attive da anni le procedure di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza

giovedì, 24 ottobre 2019, 17:41

In linea con gli interventi già effettuati nell'ambito dei Quartieri Social, l'amministrazione Tambellini approva il progetto che completerà il recupero del centro del quartiere

giovedì, 24 ottobre 2019, 16:02

Presentata questa mattina nella chiesa dell'Alba l'iniziativa "Qui Plastica Free", nata per promuovere e valorizzare le alternative a questo materiale, cambiando le abitudini di tutti i componenti della filiera del commercio e della grande distribuzione

giovedì, 24 ottobre 2019, 13:14

Grande soddisfazione per gli organizzatori deI Gruppo Micologico Massimiliano Danesi di Ponte a Moriano per la riuscitissima “XXXVIII^ mostra di Funghi e XXVII^ esposizione delle specie botaniche dei nostri boschi” tenutasi alla palestra della scuola primaria di primo grado di Ponte a Moriano

giovedì, 24 ottobre 2019, 11:43

Già lo aveva fatto in via dei Fossi il 12 ottobre ed era stato denunciato. Questa volta Bahara Zouehir, 28 anni, ha minacciato e insultato in via Fillungo i passanti e opposto resistenza alla polizia

mercoledì, 23 ottobre 2019, 22:26

Già da luglio migliaia di persone si sono riversate nei boschi della nostra provincia non per cercare porcini ma per raccoglierli con facilità! A memoria non si ricorda un anno così prolifico di questi pregiati funghi, e il 2019 sarà ricordato come l'"anno dei porcini"