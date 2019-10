Cronaca



Spazzamento meccanizzato delle strade, scattati i divieti: 48 auto multate

lunedì, 14 ottobre 2019, 16:25

Per permettere lo spazzamento meccanizzato delle strade, dopo due settimane in cui sono stati apposti sulle vetture in divieto di sosta avvisi bonari che informavano gli automobilisti, da questa mattina (14 ottobre) una pattuglia dei vigili è intervenuta a sanzionare quanti non hanno rispettato i divieti, intralciando in questo modo il servizio degli addetti di Sistema Ambiente. Sono state in tutto 48 le multe elevate nelle zone di via del Brennero, via delle Tagliate a San Marco, via Tinivella e via Lunardi.

Il servizio dello spazzamento programmato delle strade, iniziato il primo di ottobre, è stato voluto per garantire pulizia di strade e piazze, quindi un maggior decoro urbano, è organizzato secondo un calendario ben preciso e interessa complessivamente 100 chilometri di strade, oltre ai circa 20 chilometri già all’attivo all’interno delle Mura.

"Si ricorda - si legge in una nota rilasciata dal comune - che le disposizioni previste dalle ordinanze comunali sono indicate dai cartelli provvisori appositamente creati, che vengono collocati nelle aree interessate con due giorni di anticipo rispetto all’orario di inizio dello spazzamento programmato in quelle strade e piazze. Mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre il servizio interesserà il quartiere di San Concordio.

In particolare, mercoledì 16 ottobre dalle 6.30 alle 9.00 non si potrà parcheggiare in piazza Aldo Moro, nella strada di collegamento fra via della Formica e piazza Aldo Moro, in via Giovanni Guidiccioni, via Lorenzo Nottolini (tra via della Formica e via Ponsicchi), via Giuseppe Ungaretti, traversa prima di via Passamonti, viale San Concordio (sul lato dei numeri civici dispari). Dalle 9.30 alle 12.00 il divieto di sosta sarà attivo in via della Formica (nel tratto compreso fra viale San Concordio e via Savonarola), via Savonarola, via Gaetano Lamberti.

Giovedì 17 ottobre dalle 6.30 alle 9.00 divieto di sosta in via della Formica (nel tratto compreso fra via Savonarola e via Nottolini), via Stefano Tofanelli, via Teresa Bandettini, viale San Concordio (sul lato dei numeri civici pari). Dalle 9.30 alle 12.00 non si potrà parcheggiare in via Amedeo Paolettoni, via Frediano Francesconi, viale Lorenzo Nottolini (nel tratto compreso fra via dei Ponsicchi e il numero civico 1060), via Vincenzo Consani, via delle Fornacette, via Buonagiunta Urbiciani.

Si invitano i cittadini a prendere visione del dettaglio delle aree interessate dallo spazzamento meccanizzato, delle date e degli orari consultando il sito internet di Sistema Ambiente spa alla pagina web https://www.sistemaambientelucca.it/it/azienda/spazzamento-meccanizzato-programmato/

Fino alla fine di dicembre il servizio sarà in fase sperimentale per testare sul campo l'organizzazione e la programmazione dei calendari, ricevere le segnalazioni e i suggerimenti".