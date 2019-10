Cronaca



Successo della 38^ mostra di funghi a Ponte a Moriano

mercoledì, 23 ottobre 2019, 22:26

Già da luglio migliaia di persone si sono riversate nei boschi della nostra provincia non per cercare porcini ma per raccoglierli con facilità! A memoria non si ricorda un anno così prolifico di questi pregiati funghi, e il 2019 sarà ricordato come l'"anno dei porcini".



"La speranza - afferma il Gruppo Micologico M. Danesi di Ponte a Moriano - è che i cercatori non abbiano disperso troppi rifiuti nei boschi, e in verità abbiamo visto che negli ultimi anni c'è stata una sensibilizzazione a non lasciare nulla nel bosco. C'è una maggiore attenzione.

A parte i possibili rifiuti, il bosco non subisce altri danni, come il calpestio, perché ha il magico potere di rigenerasi prontamente. Riguardo le possibili "razzie" dei numerosi cercatori i porcini sono analoghi ai frutti degli alberi e nascono per essere raccolti, e mangiati ….

Sabato 19 ottobre nei locali della scuola media di Ponte a Moriano, c'è stata l'inaugurazione della nostra 38° mostra di funghi con la graditissima partecipazione dei sindaci Alessandro Tambellini e Luca Menesini, che dopo avere attentamente osservato le oltre 350 specie esposte, con i loro interventi hanno acceso un breve e cordiale dibattito con il pubblico riguardante soprattutto la qualità dell'aria nella Piana. I Sindaci hanno espresso volontà e intenzione di fare il possibile per salvaguardare le alberature esistenti nelle zone agricole di pianura, e di favorire qualsiasi iniziativa per incentivare la piantumazione di alberi della specie "popolus", che sono impareggiabili "mangiatori" di polveri sottili. I loro intenti non saranno di facile sviluppo, soprattutto per la costante pressione delle colture cereagricole specializzate. In sostanza dovranno "mediare" tra alberi e granturco.

Ci siamo sentiti gratificati dalla partecipazione dei Sindaci all'evento, cui è seguita anche la loro richiesta di una nostra collaborazione per passare immediatamente dagli intenti ai fatti".