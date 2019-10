Cronaca



Tentano un'estorsione e una rapina in Fillungo, arrestati tre minori, due italiani e un marocchino

giovedì, 31 ottobre 2019, 19:48

Nel pomeriggio del 28 ottobre gli agenti delle Volanti hanno tratto in arresto tre minorenni di 15, 16 e 17 anni, per tentata estorsione e tentata rapina.

I poliziotti transitavano da Piazzale Ricasoli, quando hanno sentito le grida di una donna che veniva strattonata da tre ragazzi, che poi si allontanavano con una bicicletta. Pertanto gli agenti provvedevano a soccorrere la donna, di 38 anni, e a fermare i ragazzi, per cercare di ricostruire la vicenda.

La donna, a quel punto, raccontava che mentre si trovava in via Fillungo, entrava in una pizzeria al taglio lasciando la bicicletta per strada chiusa con il lucchetto; pochi minuti dopo usciva e constatava l'assenza della sua bicicletta, notandola poco distante in via Roma nelle mani dei tre. La donna, quindi, chiedeva la restituzione della bici, ma i tre ragazzi, per tutta risposta richiedevano la somma in denaro di 20 euro come prezzo per la restituzione.

Aggiungeva, inoltre, che al suo rifiuto di pagare tale somma i tre si erano allontanati verso la stazione di Lucca. Per strada, inseguendoli, aveva rinvenuto il proprio lucchetto ed un fiore finto che teneva all'interno del portapacchi della propria bici. Disperata, ma non persa d'animo, li ha seguiti fino a Piazza Ricasoli dove ha visto la propria bicicletta a terra vicino ai tre ragazzi seduti su una panchina e approfittato della loro distrazione la raccoglieva reclamandone la proprietà.

Subito dopo i tre la offendevano lanciandole dei sassi e la spingevano violentemente al punto da farla cadere a terra per poi riprendere la bici e allontanarsi fino all'arrivo tempestivo della polizia che, una volta ricostruita la vicenda, ha arrestato i tre trasferendoli presso il carcere dei minori di Firenze. La donna non ha riportato lesioni e ha riottenuto la propria bicicletta.

Due dei tre arrestati, tra l'altro, sono anche stati denunciati per un tentativo di rapina ai danni di un coetaneo avvenuto lo stesso pomeriggio in piazza del Giglio. In quell'occasione si sono avvicinati ad un ragazzo chiedendogli dei soldi dietro minaccia, ma sono stati costretti a desistere dall'arrivo di due amici della vittima.

Sulla base della descrizione degli autori del fatto, che era stata diramata tra tutte le forze dell'ordine per la ricerca dei due personaggi, gli operatori, notando la coincidenza della descrizione degli abiti con i vestiti degli arrestati, hanno contattato la vittima e due amici testimoni, i quali hanno riconosciuto visionando l'album fotografico i due autori della tentata rapina.

Sulla base di questi elementi si è svolta l'udienza di convalida presso il tribunale dei minori di Firenze, in esito alla quale il giudice ha stabilito la custodia cautelare in carcere per i due responsabili anche della rapina precedente e l'affidamento a una comunità per minori per il terzo (il più giovane). Si tratta di due italiani e di un marocchino.