Trasgredisce il divieto di dimora, arrestato 34enne

giovedì, 3 ottobre 2019, 14:02

Prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Viareggio con specifici servizi nelle zone ritenute più sensibili per l’ordine e la sicurezza pubblica.



In tale contesto, i carabinieri della stazione di Viareggio nel pomeriggio di ieri hanno fermato in Piazza D’Azeglio un italiano di 34 anni, originario di Lucca ma di fatto senza fissa dimora, il cui atteggiamento ha insospettito i militari che hanno pertanto deciso di controllarlo.



I successivi accertamenti hanno consentito di accertare che l’uomo, con diversi precedenti penali per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio, era destinatario di un provvedimento d’arresto emesso dal Tribunale di Pisa per aver violato più volte la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa a cui era già sottoposto.



L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato quindi associato al carcere di Lucca.