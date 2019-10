Trovato morto cercatore di funghi dato per disperso

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 18 ottobre 2019, 15:37

Proseguono le opere di riqualificazione del quartiere di San Concordio. Sono in corso, infatti, i lavori che trasformeranno via Nottolini dotandola di una pista ciclabile e di nuovi arredi urbani e introducendo il senso unico in direzione ovest verso la chiesa di San Concordio

venerdì, 18 ottobre 2019, 11:50

Ieri pomeriggio le volanti hanno portato in carcere Maria Grazia Giorgetti, 66 anni, in virtù dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Pisa, il quale ha revocato la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare

venerdì, 18 ottobre 2019, 08:28

Un ragazzo di 18 anni, Francesco Tontini, ha perso la vita ieri sera, intorno alle 21, in via della Repubblica a Fornaci di Barga dopo uno scontro tra una moto da cross KTM e una Ford Fiesta bianca

giovedì, 17 ottobre 2019, 15:36

Torna sabato 19 e domenica 20 ottobre Carta d'Epoca la mostra mercato del libro e della stampa antichi, organizzata dal Comune di Lucca nel suggestivo chiostro di Santa Maria dei Servi a Lucca - sede del Centro Culturale Agorà

giovedì, 17 ottobre 2019, 12:45

L’astigiano è stato denunciato per truffa, in concorso con soggetti da identificare. Gli è stato inoltre notificato il foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca emesso dal questore. Le bottiglie di vino sequestrate sono 12

mercoledì, 16 ottobre 2019, 12:57

Da Viareggio a Capannori, da Porcari ad Altopascio, a Segromigno in Piano: a fine febbraio la banda aveva rubato auto in abitazioni e concessionarie e rapinato due sale slot