Trovato uomo morto da due giorni nella sua abitazione

venerdì, 4 ottobre 2019, 09:32

La Lucca e non solo che conta, quella, almeno, che pende, soprattutto, a sinistra, si è ritrovata a casa di Marialina Marcucci in via S. Croce per un convivio culturale in margine alla manifestazione Lubec

giovedì, 3 ottobre 2019, 19:50

Tragico incidente, oggi pomeriggio, nel comune di Pescaglia. Da quanto si apprende, secondo una prima e sommaria ricostruzione, un motociclista, Davide Lo Monaco, 49 anni di Collesalvetti, in provincia di Livorno, per motivi ancora tutti da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada, in una...

giovedì, 3 ottobre 2019, 17:56

Il Loggiato di Palazzo Pretorio si illumina di rosa. Anche quest'anno il Comune di Lucca aderisce a “Ottobre rosa”, la campagna nazionale dedicata alla prevenzione del tumore al seno

giovedì, 3 ottobre 2019, 15:39

Da poco eletta come presidente del Centro Commerciale Naturale di Borgo Giannotti, Sandra Bianchi, titolare dell'omonima pasticceria "Sandra & l'angolo Dolce" posta al civico 391 dello storico borgo, inizia il suo mandato con un evento del tutto originale

giovedì, 3 ottobre 2019, 14:02

In tale contesto, i carabinieri della stazione di Viareggio nel pomeriggio di ieri hanno fermato in Piazza D’Azeglio un italiano di 34 anni, originario di Lucca ma di fatto senza fissa dimora, il cui atteggiamento ha insospettito i militari che hanno pertanto deciso di controllarlo

giovedì, 3 ottobre 2019, 13:24

Animazione, musica, laboratori, degustazioni, street food per l'intera giornata, dedicati alle famiglie e ai più piccoli