Truffatore e, per di più, anche bugiardo

martedì, 29 ottobre 2019, 13:25

di aldo grandi

A noi ha scritto che si era pentito e che avrebbe restituito i soldi 'rubati' piano piano, ma talmente piano che, evidentemente, non ha quasi nemmeno cominciato. E' esploso in tutta Italia, dopo la denuncia della Gazzetta di Lucca, il caso del truffatore che, a Lucca, ha affittato abitazioni inesistenti in via Buia e Vicolo S. Carlo a centinaia di persone facendosi pagare e scomparendo, poi, nel nulla o quasi.

Come le lacrime del coccodrillo che prima mangia e poi piange, anche il truffatore nostrano prima ha incassato i soldi facendoseli accreditare sul conto, oltre 12 mila euro, poi ha confessato a tutti i truffati che, nel frattempo, si erano riuniti in un gruppo ad hoc, Lucca Truffa, su facebook, il proprio disappunto e la propria amarezza scrivendo al nostro giornale che aveva perso il lavoro e che aveva avuto dei problemi.

Peccato, però, che queste cose, a quanto risulta, siano del tutto inventate. Il truffatore di questa storia è recidivo, avendo già subìto processo e numerose denunce negli anni passati per aver agito nello stesso modo. Inoltre ecco cosa ci scrive, questa mattina, Andrea C., un altro dei truffati che, dopo aver letto il nostro articolo sul presunto pentimento, ha voluto, così, rispondere:

Vi scrivo per smentire l'articolo

Sono uno dei truffati, ed essendo in contatto, ormai continuo, con tutti gli altri malcapitati posso dire che i risarcimenti si sono fermati a 2 al massimo 3 persone. Nessun'altra persona, almeno ad oggi, ha poi avuto

alcun rimborso. A mio avviso l'idea di dire sto risarcendo è solo l'ennesimo escamotage per prendere tempo e ritirare tutti i soldi dai conti dove noi stupidi abbiamo versato. Altra cosa che a me sembra rilevante, i 2 o 3 rimborsati sono tra quelli che hanno versato meno di altri. E' un po' come dire che con i soldi che ho versato io ha pagato un paio di ragazzi per far vedere che era pentito.

Ci ha, poi, scritto un'altra vittima, Claudia B.:

Purtroppo mi sono ritrovata davanti il vostro articolo sul truffatore del Comics. Siccome sono fra i truffati, vorrei soltanto sottolineare che ad ora, ad aver avuto il rimborso è stata UNA SOLA persona su 130 ed era di 150 €. Alcuni hanno ricevuto delle ricevute di pagamento, ma la maggior parte di noi non ha ricevuto neanche un centesimo. Inoltre, per rimanere in sicurezza totale, gli è stato chiesto di rimborsarci su Paypal ma si rifiuta di farlo. Sarà solo un caso? Fra le varie cose, ci piacerebbe sapere quale scusa ha fornito a voi visto che a noi ne ha date svariate fra figli, mogli problematiche, madre malata, fratello in casa di cura, liquidazioni, lavori persi e/o presi.

Sotto il profilo delle indagini esse sono state subito avviate, appena presa notizia del reato, dalla sezione di polizia postale di Lucca che agisce in stretto contatto con la dottoressa Strappato dirigente regionale della polizia postale a Firenze. Il truffatore è già stato identificato ed è confermato che abita a Lucca. Del resto un estraneo non avrebbe potuto utilizzare due nomi di strade come via Buia e Vicolo S. Carlo se non fosse ben addentro alla realtà cittadina. Il giovane, che ha 37 anni, è nato a Roma. Si procede per il reato di truffa aggravata.