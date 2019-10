Cronaca



Turista colto da arresto cardiaco sulle mura, ma nessuno sa usare il Dae che è a pochi metri

venerdì, 11 ottobre 2019, 01:09

di gabriele muratori

Uno spiacevole episodio quello che è accaduto venerdì 4 ottobre sulle mura di Lucca, dove verso metà della mattinata, un turista straniero è finito in ospedale in gravi condizioni, colto da un arresto cardiaco, per poi morire nel letto del pronto soccorso poco più tardi.

Un triste destino quello che ha segnato la vita del 66enne turista straniero, giunto a Lucca con la moglie per godersi le meraviglie della nostra città attraverso la via Francigena. Una gradevole passeggiata che porta la coppia a voler visitare il museo della Casa del Boia, funestata, però, da una tragica sorte che coglie l'uomo all'improvviso.

I sintomi dell'arresto cardiaco non lasciano scampo al 66enne americano che quindi si accascia a terra privo di sensi. Immediatamente le urla di spavento della moglie richiamano l'attenzione dei passanti che subito contattano il 118. Gli operatori dall'altro capo del telefono dopo aver chiesto delucidazioni sullo stato del paziente, (incoscienza e non respiro) facilmente capiscono che si possa trattare di un arresto cardiaco, ed inviano in codice rosso l'auto-medica con l'ambulanza al seguito.

Tra la prima chiamata di soccorso e l'arrivo dei sanitari sul posto, passano ovviamente alcuni minuti, minuti preziosi che possono essere utilizzati per far ripartire il cuore allo sfortunato turista.

"Lei, o qualcuno tra di voi, è in grado di praticare il massaggio cardiaco?". Questa è la domanda che in casi del genere, gli operatori del 118 possono proporre a chi chiama l'ambulanza. Praticare il massaggio cardiaco sul paziente, iniziare la rianimazione cardio-polmonare sul suo torace prima dell'arrivo dei soccorsi, può essere d'aiuto a rianimare una persona alla quale il cuore si è fermato.

Importante è praticare il massaggio cardiaco entro i dieci minuti dall'arresto cardiaco, in maniera da far pompare sangue al cuore evitando danni irreversibili al cervello della persona. Attimi, istanti, minuti in cui parenti, amici o semplici passanti, prima dell'arrivo dell'ambulanza, possono contribuire a togliere la persona dalle grinfie della morte.

Ed è proprio per la conoscenza delle manovre salvavita che l'associazione "Mirco Ungaretti Onlus" esiste. "La nostra missione è quella di installare defibrillatori sul nostro territorio, oltre naturalmente a diffondere la conoscenza del massaggio cardiaco e del Blsd" – riferisce Stefano Ungaretti, presidente dell'associazione. "Tutto questo in memoria di mio fratello Mirco, morto a 34 anni per causa di questo killer silenzioso".

Sono centinaia infatti, i cittadini che ogni anno vengono formati dalla Mirco Ungaretti sulla buona pratica della rianimazione cardiopolmonare, tra questi, gente comune, associazioni sportive, lavoratori e molti studenti di scuole medie e superiori.

"Ma non basta!" – tuona Stefano Ungaretti - "Non basta perché la conoscenza delle semplici manovre del massaggio cardiaco è ancora indietro. I Dae oggi spuntano come funghi ovunque, e ci è dato saperli usare nel momento del bisogno. Purtroppo ciò non è successo per il povero turista americano per il quale a pochi metri di distanza da dove si è accasciato, era a disposizione un Dae pronto all'uso e che se applicato sul suo corpo, potrebbe avergli dato qualche speranza di vivere. Nessuno tra coloro che erano presenti sapeva le semplici manovre di rianimazione, nessuno conosceva l'uso del Dae. Un vero peccato".

Ciò non ferma comunque il lavoro della Onlus e delle tante altre associazioni come questa presenti in tutto il paese, che si mettono a disposizione di chiunque per prevenire la morte per arresto cardiaco.