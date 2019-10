Cronaca



Un successo la festa di Borgo Giannotti

domenica, 13 ottobre 2019, 17:43

“Tantissimi bambini hanno reso bellissima la festa di Borgo Giannotti”. Lo dichiara Sandra Bianchi titolare della pasticceria Sandra e l’Angolo Dolce e presidente del centro commerciale naturale di Borgo Giannotti che ha promosso la prima edizione della festa dedicata quest’anno alla favola di Alice nel Paese delle Meraviglie.



"Ringrazio - aggiunge Sandra Bianchi- tutto il direttivo del ccn Borgo Giannotti che insieme a me ha lavorato a lungo per la realizzazione di questa iniziativa e tutti i colleghi che oggi sono rimasti aperti con le proprie attività. La magia di Alice ha incantato tutti i bambini presenti e questo ha reso magnifica la manifestazione".



"Il grande successo - conclude Sandra Bianchi- ci spinge a metterci a lavoro per programmare la prossima edizione dedicata magari ad un altro personaggio delle fiabe".