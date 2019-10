Visita del vescovo all'ex ospedale psichiatrico di Maggiano

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:41

Inizia nei prossimi giorni in particolare negli ambulatori di medici di famiglia e pediatri di libera scelta, ma anche in alcuni centri socio sanitari deputati alla somministrazione, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019-2020, organizzata in maniera capillare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest

giovedì, 31 ottobre 2019, 12:27

Conclusi in questi giorni i lavori per l'ampliamento del cimitero di Nave: 56 nuovi loculi sono stati collocati nella parte moderna del camposanto

mercoledì, 30 ottobre 2019, 19:02

Si è tenuta nel pomeriggio al Centro operativo comunale della Protezione Civile di Lucca la riunione di tutti i rappresentanti della macchina organizzativa e logistica di Lucca Comics & Games per seguire l’evoluzione della prima giornata del grande evento lucchese

martedì, 29 ottobre 2019, 17:01

In merito all'abbattimento di due pioppi in via dei Bacchettoni, l'amministrazione comunale precisa che l'operazione si è resa necessaria in base a una perizia richiesta a un tecnico agronomo che ha analizzato le piante anche con l'ausilio di strumentazioni

martedì, 29 ottobre 2019, 13:25

Altro che pentito. Il truffatore degli appartamenti inesistenti per i Comics si è inventato tutto il possibile, ha restituito poco o nulla e, soprattutto, era già finito sotto processo per lo stesso motivo

martedì, 29 ottobre 2019, 12:57

Nell'ambito del rapporto di gemellaggio fra Lucca e Colmar, nei giorni scorsi un gruppo di giovani studenti, accompagnati dai loro insegnanti, hanno soggiornato in città, grazie alla intermediazione di Villaggio Europa