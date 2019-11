Cronaca



5G a Lucca: la battaglia è pronta ad accendersi

martedì, 19 novembre 2019, 11:40

Il fuoco brucia sotto la cenere. Sull’internet delle cose di quinta generazione, il cosiddetto 5G, si sta preparando in città un’accesa battaglia, anche in vista del prossimo evento che si terrà il 21 e il 22 novembre al Real Collegio nell’ambito del progetto 5GCity, a cui la città di Lucca ha aderito, in qualità di partner, con comunicazione di Giunta Comunale n. 215 del 31.10.2016.

Il progetto è finalizzato a dare dimostrazioni dal vivo sui possibili servizi che la tecnologia 5G può offrire, in tre città già in corso di trasformazione digitale: Bristol, Barcellona e Lucca.

La stessa proposta 5G City è stata ammessa, da parte della Commissione Europea, a finanziamento per un totale concesso al progetto di € 6.072.367,50 di cui € 200.250 sono stati assegnati al Comune di Lucca (come si legge sulla determinazione comunale n. 1855 dell’otto ottobre 2019).

Il 21 e il 22 novembre prossimi a Lucca, al Real Collegio, si terrà infatti una “Hackaton”, cioè una maratona di esperti informatici (il termine nasce dalla crasi di due termini: hack e marathon) che mostreranno come con la tecnologia 5G le città potranno beneficiare di vari servizi tra cui la realtà virtuale ed aumentata applicata al turismo digitale o come sarà possibile prevenire il compimento di atti vandalici sui monumenti o cogliere sul fatto chi abbandona i rifiuti fuori dalle isole ecologiche.

Come si apprende dal sito del Comune di Lucca, per ospitare questo evento al Real Collegio è stata stanziata, con determinazione n. 1855 dell’otto ottobre 2019, la somma di € 3.000,00 per la messa a disposizione dei servizi organizzativi per i giorni previsti, tra cui la corrente elettrica, il servizio idrico, le pulizie iniziali.

Dall’altra parte la neo costituita sezione lucchese dell’organizzazione " Associazione senza scopo di lucro per la tutela della salute e dell’ambiente", che già svolge attività a livello nazionale con sezioni in varie città e che di recente ha inviato una lettera al Sindaco – firmata da più di 100 persone - chiedendo chiarimenti sul progetto 5GCity e rassicurazioni sulla non nocività della tecnologia 5G, pare che stia organizzando una pacifica manifestazione di protesta contro il 5G proprio nei giorni dalla maratona informatica al Real Collegio.

In città anche la libera associazione Lucca ti voglio bene e i genitori della scuola dell’infanzia Moni hanno lanciato un appello al Sindaco affinché spieghi su quali considerazioni scientifiche sia stato ritenuto non nocivo per la salute il progetto 5GCity.

L’amministrazione comunale sinora non ha dato risposte ufficiali, limitandosi ad emettere un comunicato, in risposta all’appello contro il 5G lanciato anche da Siamo Lucca, in cui affermava che la rete 5G a Lucca non è ancora attiva.

A tale proposito un lettore residente in centro storico ci ha inviato la foto della sua rete fibra – wifi segnalandoci che da circa sei mesi sul display che indica la sua connessione appare la dicitura Vodafone5GHz; il lettore si chiede, allarmato, se allora il 5G sia già attivo in città.

Nel frattempo, la protesta nazionale e mondiale contro il 5G va avanti ed altri sindaci in Italia ne hanno bloccato in via cautelativa la sperimentazione (sono circa 80 Sindaci in Italia, da ultimo quello di Tortoreto) mentre ieri sera la nota trasmissione di Rai 3 Report ha trasmesso un servizio proprio sul 5G evidenziando anche altre perplessità legate alla quinta generazione di Internet, tra cui la sicurezza del paese e la privacy.