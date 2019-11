Cronaca



A Lucca il progetto dello "Spazio Mamme"

lunedì, 11 novembre 2019, 11:22

A Lucca prende vita il progetto dello "Spazio Mamme". Che cosa è? E' uno spazio dedicato interamente alle neo mamme durante il periodo del puerperio e dell'allattamento.

"Lo spazio mamme - spiega la dottoressa Maria Antonietta Vitucci - è una chiacchierata in un ambiente tranquillo, accogliente, insieme con altre mamme che condividono un po' lo stesso percorso. Lo spazio mamme sono un'ostetrica e una psicoterapeuta che accolgono le mamme e offrono il loro supporto a coloro che ne hanno bisogno. Lo spazio mamme è un luogo diverso in cui poter allattare serenamente oppure starsene col proprio bambino o bambina tra qualche cuscino a godersi un po' di tempo per se stessi. Lo spazio mamme è un motivo per uscire di casa e passare un po' di tempo in compagnia. Lo spazio mamme è l'occasione che la mamma ha per raccontare qualche esperienza, qualche dubbio o aspettativa che vuole condividere, ma non sa con chi. Lo spazio mamme accoglie a braccia aperte i papà, pilastri fondamentali. Lo spazio mamme è un appuntamento a frequenza libera, settimanale oppure no, sceglie la mamma quando le fa piacere partecipare e sopratutto per quanto tempo le fa piacere rimanere, può venire per dieci minuti o per tre ore, noi siamo lì. Lo spazio mamme è uno spazio, un punto di riferimento e di ritrovo per le mamme che nel puerperio vogliono sapere che c'è qualcosa e qualcuno che è lì per loro se ne hanno bisogno.

Ci trovano dalle 15:00 alle 18:00 ogni venerdì presso gli Studi Persea Loc. Arancio (Lucca). Se vuoi qualche informazione in più puoi contattarci senza impegno al numero 3496334545.

Lo Spazio Mamme è stato inaugurato il 28 settembre e abbiamo già affrontato temi come il Babywearing con la consulente del portate Elena Napolitano, abbiamo trattato il tema del Baby Clash con la dott.ssa Nutini, psicologa, Bimbi Sicuri, corso tenuto da Salvamento Toscana sulle tecniche di primo intervento pediatriche e prevenzione degli incidenti domestici.

Tema a noi molto caro e per il quale lo Spazio Mamme è sempre aperto è il Lutto Perinatale, accogliamo tutte le mamme ed i papà che si trovano ad affrontare la perdita di un figlio a qualsiasi età gestazionale e poco dopo la nascita.

Venerdi 15 novembre la nostra ostetrica la dottoressa Salotti ci illustrerà l'igiene del bambino e del neonato ed in collaborazione con la farmacia Spianate di Altopascio affronteremo il tempo dei pannolini lavabili anche nell'ottica del rispetto dell'ambiente".