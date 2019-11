A nome di Luccasenzabarriere: David Bonaventuri porta gli studenti del Fermi allo scoperta del calcio integrato

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 21 novembre 2019, 17:27

Il Tar dà ragione a Sistema Ambiente: il nuovo sistema di raccolta differenziata del centro storico, denominato Garby, può entrare in funzione

giovedì, 21 novembre 2019, 12:49

Baskin e skate park per i giovani e le famiglie del quartiere. L'opera rientra negli interventi dei Quartieri Social portati avanti dall'amministrazione Tambellini.

giovedì, 21 novembre 2019, 12:23

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle prime ore di questa mattina sulla massicciata della ferrovia, a Pisa, in località Gagno, alle porte della città. Subito dopo la macabra scoperta, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria della stazione di Pisa Centrale e sanitari del 118...

giovedì, 21 novembre 2019, 11:45

Lutto nella comunità lucchese per l'improvvisa e tragica scomparsa di monsignor Giuseppe Ghilarducci, 84 anni, canonico della cattedrale di Lucca. Il prelato lucchese si trovava a Pisa per fare visita alla sorella, quando ieri sera è stato investito da un'automobile pirata

giovedì, 21 novembre 2019, 11:15

E' quanto emerge dal rapporto presentato da Giampaolo Giannoni, coordinatore regionale del sindacato autonomo Nursind, all'assessore al Diritto alla Salute Stefania Saccardi

giovedì, 21 novembre 2019, 10:52

Taglio del nastro a Pietrabuona per il Museo della carta: l'appuntamento è per venerdì 22 novembre, dalle 9 alle 17. Una giornata intera dedicata al progetto "La Via della Carta in Toscana"