Ai Comics con le svastiche: è polemica

sabato, 2 novembre 2019, 20:21

Nonostante il maltempo il popolo di Lucca Comics & Games ha invaso anche oggi la città per la quarta giornata del festival. Trenitalia segnala 27.650 persone arrivate a Lucca via treno entro le 14 a cui si aggiungono più di 150 bus

sabato, 2 novembre 2019, 13:49

Nel primo pomeriggio del 31 ottobre si sono recati presso l'ufficio della polizia postale due ragazzi di 25 anni per denunciare la truffa legata agli affitti delle camere in occasione di Lucca Comics & Games

sabato, 2 novembre 2019, 11:47

Stamattina, nel corso di una sobria cerimonia officiata da don Lucio Malanca, alla presenza dell'A.N.P.S. (Associazione Nazionale della Polizia di Stato), il questore Maurizio Dalle Mura ha reso onore ai caduti della polizia di stato

sabato, 2 novembre 2019, 10:10

Un insospettabile 18enne italiano, incensurato, è stato tratto in arresto a Lucca dai carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

giovedì, 31 ottobre 2019, 19:48

Gli agenti delle Volanti hanno tratto in arresto tre minorenni di 15, 16 e 17 anni, due italiani e un marocchino, per tentata estorsione e tentata rapina ai danni di una donna e di un coetaneo

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:41

Inizia nei prossimi giorni in particolare negli ambulatori di medici di famiglia e pediatri di libera scelta, ma anche in alcuni centri socio sanitari deputati alla somministrazione, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019-2020, organizzata in maniera capillare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest