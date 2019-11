Cronaca



Allerta meteo, interventi e monitoraggi del Consorzio sui corsi d'acqua di Lucca e della Piana

domenica, 24 novembre 2019, 15:10

Continua senza sosta l'impegno del Consorzio 1 Toscana Nord, alle prese ormai da giorni con le avverse condizioni meteo che stanno caratterizzando il territorio.Nella nottata, i tecnici consortili hanno chiuso le paratoie dei Bottacci, nella zona sud di Lucca, per evitare il deflusso dell'acqua del Rio di Vorno e del Rio Guappero in Ozzeri: che, a sua volta, aveva superato il primo livello di allerta.Dalle prime luci dell'alba, le maestranze hanno provveduto al controllo puntuale degli impianti, in particolare su Fossa Media e Cesana, che sono risultati a posto. Sul Fosso Lobaco, a Santa Maria a Colle, é stata pulita la griglia e sono state accese le idrovore ausiliarie.



Il Consorzio ricorda che, per emergenze, è attivo 24 ore su 24 il servizio di reperibilità, al numero 348/8867459.