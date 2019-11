Cronaca



Anziano trovato morto in un campo a Sant'Angelo

lunedì, 25 novembre 2019, 12:15

di gabriele muratori

È stato trovato morto in un terreno agricolo nei pressi di via dei Pellegrini a Sant'Angelo in Campo questa mattina poco prima delle 9.00 un anziano signore di 85 anni. Subito allertati i soccorsi dai passanti, sono intervenute l'automedica e l'ambulanza della Misericordia di Lucca che però hanno dovuto constatare il decesso dell'anziano. L'uomo era riverso per terra con un sacchetto in mano, uscito forse con l'intento di andare a cercare i funghi. Purtroppo però è stato colto da un malore fatale. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti di rito in attesa del recupero salma.