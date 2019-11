Cronaca



Arriva ad Altopascio lo sportello casa

venerdì, 22 novembre 2019, 15:54

Arriva lo sportello casa ad Altopascio. Un nuovo servizio a disposizione dei cittadini, messo a punto dall'amministrazione comunale, grazie alla convenzione tra Erp e Fondazione Casa, dove accompagnare e supportare le persone interessate al bando Erp per le case popolari, che scade il 23 dicembre, ma anche un posto dove raccogliere segnalazioni, discutere di problematiche abitative, ascoltare e incontrare le famiglie assegnatarie di un alloggio popolare, dare informazioni utili. Lo sportello, novità assoluta nella cittadina del Tau, si trova nei locali del Centro di aggregazione, in via fratelli Rosselli, 18, ed è aperto, per il mese di novembre, il venerdì dalle 9 alle 12, mentre a dicembre il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12.

Il centro di ascolto funzionerà come un vero e proprio sportello di prossimità per gli assegnatari di casa popolare, nel quale verranno sviluppate diverse azioni: analisi condivise delle questioni e delle problematiche rilevanti all'interno del patrimonio Erp, con particolare attenzione ai contesti abitativi che presentano maggiori conflittualità e disagio sociale; attività di incontro e raccolta dei fabbisogni specifici per l'orientamento alle opportunità e ai servizi del territorio; analisi delle situazioni segnalate, raccolta informazioni e condivisione dell'iter da intraprendere con gli uffici preposti; interventi di mediazione abitativa e socio-culturale e accompagnamento all'abitare; mappatura dei nuclei familiari e monitoraggio delle dinamiche di convivenza abitativa a livello condominiale e di fruizione dell'alloggio; mappatura dei sottoutilizzi e dei sovraffollamenti; accompagnamento sociale per i nuclei in uscita dall'Erp in stretta collaborazione con i servizi degli enti di riferimento per la realizzazione di percorsi di autonomia; attività di animazione di quartiere; sportello di ascolto; organizzazione di incontri informativi su tematiche legate a utenze, regolamenti condominiali, progettazione partecipata di convivenza abitativa.

C'è tempo fino a lunedì 23 dicembre per presentare la domanda di partecipazione al bando Erp. L'obiettivo è arrivare per la prossima primavera con la nuova graduatoria definitiva degli aventi diritto, che sostituisce integralmente quella relativa al precedente bando del 2016: questo significa che anche coloro presenti nella graduatoria attuale dovranno presentare la nuova domanda.

Per consultare il bando o scaricare la domanda è possibile cliccare a questo link: http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/bando-per-alloggi-edilizia-popolare/

I documenti sono inoltre disponibili all'ufficio Sociale, in via Casali, e all'Urp, in piazza Vittorio Emanuele. Per la compilazione ci si potrà avvalere anche dei patronati.