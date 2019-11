Asperger: domani sportello di ascolto gratuito per famiglie al CpF di San Concordio

Altri articoli in Cronaca

martedì, 19 novembre 2019, 12:36

Brutto incidente stamattina sulla via Ludovica, nelle vicinanze della prima galleria di Ponte a Moriano. Un'auto si è scontrata con un camion. Due feriti, entrambi coscienti, sono stati accompagnati in codice rosso, per dinamica, all'ospedale San Luca di Lucca.

martedì, 19 novembre 2019, 12:05

E' morto, all'età di 61 anni, Corrado Benzio, giornalista e grande cultore di enogastronomia, appassionato della sua terra, dov'era nato, e collega gentile, disponibile e mai spocchioso. Alla famiglia, di cui era fiero, le condoglianze delle Gazzette

martedì, 19 novembre 2019, 11:40

Il fuoco brucia sotto la cenere. Sull’internet delle cose di quinta generazione, il cosiddetto 5G, si sta preparando in città un’accesa battaglia, anche in vista del prossimo evento che si terrà il 21 e il 22 novembre al Real Collegio nell’ambito del progetto 5GCity, a cui la città di Lucca...

martedì, 19 novembre 2019, 10:17

Svariati episodi stanno accadendo in provincia a danno soprattutto di persone anziane: è la cosiddetta truffa dello specchietto

lunedì, 18 novembre 2019, 19:00

Dopo la denuncia della degente nel reparto di psichiatria per adulti, la Asl ammette il problema che, a quanto pare, è irrisolvibile: il paziente è un maghrebino che non accetta alcuna soluzione

lunedì, 18 novembre 2019, 18:54

Il Segretario Generale del SAPPE Donato Capece torna a denunciare il ciclico ripetersi di eventi critici in carcere che vede coinvolti detenuti stranieri