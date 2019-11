Cronaca



Auto contro camion, due feriti

martedì, 19 novembre 2019, 12:36

Brutto incidente stamattina sulla via Ludovica, nelle vicinanze della prima galleria di Ponte a Moriano. Un'auto si è scontrata con un camion. Due feriti, entrambi coscienti, sono stati accompagnati in codice rosso, per dinamica, all'ospedale San Luca di Lucca. Intervenuti Croce Verde di Ponte a Moriano, più altra medicalizzata, vigili del fuoco e forze dell'ordine.